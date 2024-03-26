В ФРГ найдены остатки массивной древнеримской оборонительной стены

В центре немецкого города Аахен была найдена древнеримская оборонительная стена, которая относится к III веку нашей эры. Она была обнаружена в ходе строительных работ, передает Naked Science.

Сегмент древнеримской стены длиной семь метров и толщиной примерно в метр найден на углу Понтштрассе и Марктплац. Полная длина находки не называется – точная цифра станет известна тогда, когда раскопают остальные сегменты, говорится в публикации.

Есть предположение, что оборонительное сооружение было пронизано круглыми башнями и простиралось вокруг аахенской рыночной площади Марктплац. По мнению археологов, находка – часть северных ворот укрепления.

Ранее сообщалось, что археологам удалось обнаружить более 170 гробниц на древнем кладбище недалеко от деревни Дэнчэн в городском округе Сянъян (провинция Хубэй).

В древних гробницах нашли старейшие находки, относящиеся к периоду Сражающихся царств (V век до нашей эры — 221 год до нашей эры). В гробницах находились хорошо сохранившееся оружие, бронзовые треножники (металлические котлы), горшки, тарелки, ложки, гребни для волос, нефритовые кольца, лодки и удила.