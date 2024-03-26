На берегу Тихого океана появились прозрачные «огурцы»

На пляжах Западного побережья США обнаружили миллионы необычных прозрачных существ. Морские обитатели внешне похожи на медуз. Ученым из Университета штата Орегон удалось установить, что причиной выброса на берег этих животных стало потепление.

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Речь идет о пиросомах или огнетелках. Это колонии из тысячи морских животных из отряда Pyrosomida, называемых зооидами. Организмы формируют целую колонию, которая внешне очень напоминает полую студенистую трубку с жесткими бугорками. Из-за необычного внешнего вида этих животных называют «морскими маринованными огурцами». Колонии свободно плавают в океане замкнутым концом вперед, а второй конец у них открыт.

Вырастают организмы до 30 сантиметров в длину, но чаще всего они небольшие по размеру. С тех пор, как пиросомы распространились в Тихом океане, сократилась численность лосося, трески и крабов Дангенесса.

«Пиросомы поглощают животных у основания пищевой сети и запирают эту энергию», – пояснила Лиза Крозье, научный сотрудник Северо-Западного научного центра рыболовства NOAA Fisheries и один из авторов исследования.

Исследователи выяснили, что из-за потепление воды скорость метаболизма многих морских обитателей повысилась. Теперь для их насыщения нужно больше энергии. В связи с этим сократилась численность многих видов. Стало меньше медуз, трески, сардин, морских улиток и других обитателей океана. Из-за тепла численность пиросом, напротив, выросла, пишет Daily Mail.

Ранее неизвестного науке червя нашли в метановом источнике у берегов Коста-Рики. Организм обнаружили в зоне повышенных выбросов метана.