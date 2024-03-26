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Флагманский Sony Xperia 1 V получил лишь 6 баллов из 10 за ремонтопригодность

Эксперт YouTube-канала PBKreviews полностью разобрал смартфон Sony Xperia 1 V и оценил его по ремонтопригодности.

Эксперт оценил ремонтопригодность флагманского Sony Xperia 1 V
© YouTube/ PBKreviews

Для извлечения аккумулятора у Sony Xperia 1 V есть два специальных язычка. Также можно сначала нанести немного изопропилового спирта по бокам батареи, подождать от 30 секунд до 1 минуты и только тогда её доставать.

© PBKreviews

В целом смартфон получил 6 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность. Из них — 1,5 балла из 2 за расположение всех элементов и время ремонта, 0,5 балла из 2 за простоту поиска необходимых запчастей, 1,5 балла из 2 за простоту замены экрана, 2 балла из 2 за простоту замены батареи, 0,5 балла из 2 за простоту замены остальных элементов (порта для зарядки и т. п.).

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