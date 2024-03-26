Анонсирован запуск российского спутника высокодетальной съемки

Российский спутник высокодетальной съемки «Ресурс-П» запустят с космодрома Байконур 31 марта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники.

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Уточняется, что подготовка к пуску спутника уже началась. «Ресурс-П» способен делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров. В 2024 году планируется запуск двух таких спутников.

До этого «Роскосмос» отложил срок запуска первого высокоорбитального спутника ГЛОНАСС до 2028 года.

Выведение спутника на орбиту планировали в 2025 году. Как заявил Ревнивых, создание высокоорбитального космического комплекса в составе шести космических аппаратов на наклонных геосинхронных орбитах станет новым шагом в развитии системы ГЛОНАСС.

27 декабря глав «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о планах производить до 250 спутников ежегодно. По словам Борисова, его ведомство ведет работу в направлении трансформации отрасли и перевода ее на индустриальные рельсы.