В Кремле прокомментировали возможность блокировки YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью сайту «Аргументы и факты», что Rutube способен в перспективе конкурировать с YouTube, и когда это произойдет, вопрос о закрытии последнего будет неактуален.

Он добавил, что тот факт, что российский сервис подвергался хакерским атакам говорит о том, что ресурс воспринимают как конкурента. По словам представителя Кремля, для того, чтобы Rutube мог конкурировать с YouTube предстоит еще очень много работать.

«А как только Rutube начнет конкурировать с YouTube, тогда и заданный вами вопрос потеряет актуальность», — добавил представитель Кремля.

До этого центр «Фидбэк» провел исследование, согласно которому больше половины россиян положительно оценили импортозамещение заблокированных соцсетей..