Spotify запустил образовательные курсы в своем приложении

Стриминговый сервис Spotify добавил новую категорию контента для своих пользователей в Великобритании — онлайн-курсы.

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Теперь помимо музыки, подкастов и аудиокниг доступны видеоуроки от BBC Maestro, Skillshare, Thinkific и PlayVirtuoso. Эксперимент стартовал только в Великобритании, и пока нет информации о его расширении.

Материалы представлены в четырех категориях: создание музыки, творчество, бизнес и здоровый образ жизни. Пользователи могут получить доступ к нескольким видеоурокам бесплатно, а полный доступ требует оплаты. Важно отметить, что пользователи не могут оплатить курсы внутри приложения из-за комиссии Apple и Google, поэтому им придется использовать веб-сайт Spotify.

Представители Spotify утверждают, что все курсы будут соответствовать правилам и политике сервиса. Пользователи также смогут сообщить о любом контенте, который, по их мнению, нарушает правила.

Эксперты считают, что новая категория контента может стать дополнительным стимулом для пользователей подписаться на платный тариф. По сообщениям, Spotify планирует добавить доступ к онлайн-курсам в пакет дополнительных возможностей для премиум-подписчиков, вместе с возможностью прослушивания аудиокниг и расширенными инструментами для микширования треков.