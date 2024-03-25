iPhone 16 может стать самым мощным смартфоном в мире

Один из пользователей китайской соцсети Weibo опубликовал скриншоты из бенчмарков Geekbench 5 и Geekbench 6, на которых якобы представлены результаты тестирования нового чипа Apple A18 Pro, предназначенного для iPhone 16. На это обратило внимание издание GizmoChina.

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Из скриншотов первого поста инсайдера из Weibo следует, что предполагаемый A18 Pro набирает 3570 и 9310 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 6 соответственно, что на 22 и 28 процентов больше результатов A17 Pro. В свою очередь в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 5 новый процессор Apple набрал 2571 и 7359 баллов соответственно, что на 20 и 38 процентов больше относительно A17 Pro.

Позже инсайдер удалил этот пост и опубликовал новый, в котором тоже присутствовали скриншоты с результатами тестирования A18 Pro в Geekbench 5 и Geekbench 6. Судя по ним, новый чип Apple будет менее мощным, чем представляли первые скриншоты. В Geekbench 5 чип набрал 2517 и 7359 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно, а в Geekbench 6 – 2822 и 8571 балл.

По данным информатора, представленные им цифры относятся к тестированию ранних образцов А18 Pro и наверняка будут заметно отличаться от показателей релизной версии чипа. Это связано с тем, что Apple и другие вендоры позволяют своим чипсетам работать с максимальным потенциалом на ранних этапах, а затем настраивают в поисках баланса между производительностью и энергоэффективностью. Ожидается, что Apple A18 Pro будет основан на 3-нм техпроцессе TSMC. По слухам, он будет состоять из двух мощных процессорных ядер и шести маломощных.