Средневековая Англия участвовала в европейской торговле лошадьми

Ученые проанализировали лошадей с древнего кладбища животных, обнаруженного почти 30 лет назад в Лондоне. Оказалось, что многие кони выросли за пределами Британских островов. Это показывает, что позднесредневековая и тюдоровская Англия в конце XV — начале XVII веков была частью международного рынка элитных лошадей. Статья опубликована в журнале Science Advances.

© University of Exeter

На протяжении большей части человеческой истории лошади были очень важным ресурсом. Они ценились из-за своих роста и силы. Поэтому человек использовал их как для работы в сельском хозяйстве, так и в бою. Богатые люди могли покупать особенно выдающихся по физическим параметрам животных из других стран.

В 1990-х годах перед началом строительных работ на Элвертон-стрит в Вестминстере (исторический район Лондона) обнаружили кладбище лошадей. В средневековый период оно располагалось за пределами лондонского Сити, хотя и недалеко от королевского дворцового комплекса в Вестминстере.

Группа ученых проанализировала химический состав останков коней на этом кладбище. Они взяли 22 зуба у 15 животных и просверлили части эмали, чтобы провести изотопный анализ. Специалисты определили количество изотопов элементов стронция, кислорода и углерода, присутствующих в зубах, и сравнили их с содержаниями, характерными для разных регионов Европы. Так они выяснили, чем лошади питались и, следовательно, откуда они были родом. Оказалось, что животные происходили из Скандинавии, Альп, а также других мест Северной и Восточной Европы.

«Химические сигнатуры, которые мы измерили в зубах лошади, очень характерны и сильно отличаются от того, что мы ожидали увидеть у лошади, выросшей в Великобритании. Эти результаты предоставляют прямые и беспрецедентные доказательства разнообразия транспортировки лошадей и торговых практик в Средние века. Представители короля и средневековой лондонской элиты прочесывали рынки лошадей по всей Европе в поисках животных самого высокого качества и привозили их в Лондон. Вполне возможно, что на лошадях ездили на рыцарских состязаниях, которые, как мы знаем, проводились в Вестминстере, недалеко от того места, где были похоронены животные», — рассказал Алекс Прайор из Университета Эксетера.

По словам ученых, найденные останки свидетельствуют о вовлеченности Англии в мировую торговлю лошадьми в конце XV — начале XVII веков.

Физический анализ зубов показал, что у лошадей были следы износа, которые свидетельствовали о частом использовании мундштука — металлического устройства, которое вкладывалось в рот лошади. Оно облегчало управление животным во время езды верхом. Судя по всему, эти животные участвовали в войнах или турнирах. Ученые также проанализировали скелеты животных и выяснили, что их рост достигал 1,6 метра. Это значительно выше среднего размера лошадей в Средневековье. Кроме того, несколько случаев слияния нижних грудных и поясничных позвонков показали, что жизнь этих животных была полна верховой езды и тяжелой работы.