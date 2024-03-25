На МКС прибыл корабль с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии

Пилотируемый корабль «Союз МС-25», на борту которого находится первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС.

Корабль был запущен с космодрома Байконур 23 марта. Российского модуля «Причал» он достиг в 18:03 по московскому времени. Помимо Василевской на борту «Союз МС-25» также находятся космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Известно, что Новицкий и Василевская пробудут на МКС 12 суток и вернутся на Землю 6 апреля на «Союзе МС-24» с астронавткой NASA Лорал О’Харой. Дайсон останется на станции до сентября.

Отмечается, что в рамках миссии Василевской предстоит выполнить научную программу из пяти научных исследований и двух общественных работ в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. Она проведет спектральную видео и фотосъемку поверхности планеты, а также эксперименты «Лактоферрин» и «Ураган».