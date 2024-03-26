Слизь с кожи сомов оказалась мощным антибиотиком

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что на коже африканских сомов (Clarias gariepinus) присутствует слизь, способная производить противомикробные соединения. Об этом сообщает Американское общество биохимии и молекулярной биологии (ASBMB).

В ходе исследования ученые изучили вид сомов, известный как Clarias gariepinus. Он встречается по всей Африке и специально разводится в рыбных хозяйствах в разных частях света. Слизь, которая выделяется кожными железами рыбы, обеспечивает ей лучшее скольжение и уменьшает трение при плавании.

Ученые выяснили, что в слизи африканских сомов содержатся пептиды (короткие соединения аминокислот), которые обладают весомыми антибактериальными свойствами. Чтобы оценить принцип и эффективность их работы, исследователи выделили несколько пептидов и химическим путем синтезировали наиболее перспективный — NACAP-II. Затем ученые проверили, может ли соединение уничтожать Escherichia coli (кишечную палочку).

Оказалось, что NACAP-II способен «вскрывать» оболочку бактерий и выпускать содержимое в окружающую среду, тем самым нейтрализуя угрозу. Отмечается, что даже при низкой концентрации пептида антибактериальный эффект был ярко выражен.

Ученые подчеркнули, что морские организмы представляют собой богатый, хотя и в значительной степени неиспользуемый, источник биологически активных соединений. Дальнейшее их изучение может помочь разработать новые противомикробные препараты.