Что такое пепельный свет в космосе

«Пепельный свет», или AL, представляет собой слабое загадочное свечение, которое иногда можно наблюдать в ночном полушарии планеты Венера. Часто его сравнивают с «Земляным сиянием» на тёмной стороне Луны.

Впервые о свечении на Венере сообщил в 1643 году итальянский астроном Джованни Риччоли. С тех пор это явление наблюдалось много раз, но его слабый, преходящий и неуловимый характер мешал его серьёзному изучению.

Ещё больше проблем создаёт то, что этот эффект можно увидеть лишь человеческим глазом. Ни один научный инструмент никогда не регистрировал это явление.

Некоторые говорят, что свечение на Венере иллюзорно. Другие предполагают, что его можно объяснить инструментальными дефектами: рассеянием света, оптическими аберрациями, яркостью фона неба, погодой и т. д.

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Тем не менее существует достаточное количество достоверных сообщений о пепельном свете для его научного объяснения. К ним относятся отражённый свет от Земли, полярные сияния, свечение воздуха, молнии и инфракрасное (тепловое) излучение из атмосферы Венеры. Есть также убедительные доказательства того, что энергичные частицы солнечного ветра и ультрафиолетовый свет Солнца могут активировать атомы кислорода в атмосфере Венеры.