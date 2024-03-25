Представлен робот-пылесос, способный передвигаться по лестницам

Компания Migo Robotics представила прорывное устройство — Ascender. Это первый в мире робот-пылесос, способный самостоятельно подниматься и спускаться по лестницам.

© Kickstarter

На ровных поверхностях Ascender работает как обычные пылесосы. Он оснащен 6 сенсорами ToF, LiDAR-датчиком и HD-камерой, которые помогают ему ориентироваться в пространстве, строить карту помещений и избегать препятствий.

«Мозгом» робота служит платформа с алгоритмами ИИ производительностью 5 терафлопс. Программное обеспечение позволяет различать типы поверхности: ковры он пылесосит, а плитку и ламинат моет.

Мощность всасывания Ascender составляет 9700 Па. На его корпусе есть несколько контейнеров: для чистой воды, для грязной воды и для пыли.

© Kickstarter

Когда робот возвращается на зарядную станцию, он автоматически пополняет запас чистой воды и очищается от грязной. Мешка для пыли хватает на 60 дней, а резервуаров с водой - на 30 дней.

Новый пылесос Migo Robotics уже завоевал популярность пользователей. На платформе Kickstarter проект собрал почти $1.5 млн. Стоимость Ascender составляет $1499.