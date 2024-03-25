В Китае найдено оружие двухтысячелетней давности

Археологам удалось обнаружить более 170 гробниц на древнем кладбище недалеко от деревни Дэнчэн в городском округе Сянъян (провинция Хубэй). Об этом сообщает издание Naked Science.

В древних гробницах нашли старейшие находки, относящиеся к периоду Сражающихся царств (V век до нашей эры — 221 год до нашей эры).

«В древних гробницах исследователи обнаружили остатки разложившихся гробов, окруженных обширным набором погребальных предметов», — говорится в публикации.

Так, археологи нашли хорошо сохранившееся оружие, бронзовые треножники (металлические котлы), горшки, тарелки, ложки, гребни для волос, нефритовые кольца, лодки и удила.

Ранее сообщалось, что во время раскопок в центре Москвы обнаружены части фарфоровой посуды. Старейшие находки относятся к XVIII веку.

До этого стало известно, что турецкие археологи обнаружили на археологическом участке Бончуклу-тарла древний пирсинг возрастом около 11 000 лет.