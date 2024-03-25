Флагманские Vivo X100 Pro и Oppo Find X7 Ultra сравнили по качеству камер

Ведущий YouTube-канала HansTechTalk выяснил, какой смартфон фото- и видеосъёмке лучше: Vivo X100 Pro или Oppo Find X7 Ultra.

Селфи-камеры в обоих случаях могут записывать видео в 4К 30 к/с. При этом оттенок кожи днём лучше передаётся на Oppo Find X7 Ultra.

Дневные зум-фото на обоих смартфонах получаются отличные. Но на снимках с Oppo немного больше деталей, чуть лучше контраст, более чёткие текстуры. Правда, это видно в основном лишь при приближении фото.

Ультраширик в большинстве случаев лучше справляется с дневными фотографиями на Vivo. На основную камеры такие снимки получаются очень схожими.

Фото людей получше выходят на Oppo. К примеру, на него получаются фото с большим количеством деталей и более естественными цветами.

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

© HansTechTalk

Что касается портретных снимков, то с ними заметно лучше справляется Oppo. При этом более реалистичный цвет волос и тон кожи на Vivo.

Селфи-снимки удачнее получились на Vivo X100 Pro. С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше.

Вывод

Vivo X100 Pro в целом немного превосходит Oppo Find X7 Ultra по камерам. Особенно если учесть цены на эти смартфоны. Но вполне возможно, что Oppo ещё получит обновления, в которых исправятся недочёты с камерами.