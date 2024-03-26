Раскрыто количество энергии, которое может разнести Землю вдребезги

Уничтожить нашу планету можно самыми разными способами. Но чтобы превратить её в космическую пыль, понадобится определённое количество энергии.

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Если вы хотите полностью измельчить Землю, чтобы от неё ничего не осталось, вам придётся использовать следующую формулу: Е Г = 3 ГМ 2 ⁄ 5 Р.

Указанное выше уравнение описывает энергию гравитационной связи. Она соответствует энергии, которая необходима, чтобы компоненты тела, удерживаемые вместе силой гравитации, переместились на бесконечно большое расстояние друг от друга. Применима эта формула к однородной среде.

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Хотя Земля и не является идеальной однородной сферой, это уравнение как минимум поможет вычислить величину её энергии связи. В результате получится около 200 нониллионов джоулей (2 с 32 нулями). Это примерно соответствует энергии, которая была бы получена, если бы массу всего астероида Эрос (средний диаметр которого составлял почти 17 километров) можно было преобразовать непосредственно в энергию. В то же время это только 1/60 всей энергии, которую Солнце производит за год.