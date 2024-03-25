В старых флагманских смартфонах Samsung появятся новейшие ИИ-функции

С выходом оболочки One UI 6.1 компания Samsung добавит функции искусственного интеллекта Galaxy AI во флагманские устройства 2023 года. Об этом сообщает издание SamMobile.

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Функции Galaxy AI построены на базе ИИ Gemini от Google. Данные сервисы пока работают только на смартфонах серии Galaxy S24, вышедших в 2024 году. Однако, по данным SamMobile, скоро они станут доступны и на более старых устройствах Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, а также планшетах серии Galaxy Tab S9.

Издание опирается на скриншот меню настроек в смартфоне Galaxy Z Fold 5 c установленной бета-версией One UI 6.1, который недавно начал распространяться в соцсетях. На скриншоте виден пункт «Расширенный интеллект», в котором перечислены все функции Galaxy AI, доступные в смартфонах Galaxy S24.

В SamMobile отметили, что единственным смартфоном из флагманской линейки 2023 года, который не получит функции Galaxy AI, станет модель Galaxy S23 FE. Дело в том, что Galaxy S23 FE работает на процессорах Snapdragon и Exynos позапрошлого поколения, которые дебютировали в линейке Galaxy S22.

Ожидается, что Samsung будет рассылать One UI 6.1 в период с конца марта по конец апреля 2024 года.