Xiaomi представила бюджетные смарт-очки Mijia

Компания Xiaomi представила в Китае новые «умные» очки Smart Audio под брендом Mijia. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Xiaomi

Очки Mijia Smart Audio имеют настраиваемый дизайн и шесть вариантов сменных оправ. При необходимости пользователь также может вставить в оправу линзы с диоптриями для коррекции остроты зрения.

Как следует из названия, основное внимание в этих очках уделяется звуку. Они используют технологию воздушной проводимости для доставки звука в ушные каналы. Внутри очков находятся ультразвуковые динамики, которые при помощи специально алгоритма передают аудио в уши пользователей. Кроме того, имеется двойная технология защиты от утечки звука, предотвращающая подслушивание собеседника пользователя со стороны окружающих.

Очки имеют разные показатели автономности, которые зависят от режима использования: до 10 часов воспроизведения музыки, 7 часов телефонных звонков, 24 часа некоего «базового использования» и более 11 суток в режиме ожидания. Mijia Smart Audio заряжаются через магнитный контакт на дужке очков.

Управление очками происходит при помощи сенсорных зон на корпусе. Также Mijia Smart Audio поддерживают голосовые команды, но для их работы нужен китайский ИИ-ассистент.

Новинка поступит в продажу в Китае 27 апреля 2024 года. На релизе Mijia Smart Audio будет продаваться по цене 459 юаней, что по курсу на момент публикации было равно примерно 5,9 тыс. руб.