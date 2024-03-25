Раскрыты особенности «заменителя» смартфонов Ai Pin

Ai Pin от компании Humane уже начала поставляться репортерам, а газета Indian Express назвала его «окончательным убийцей смартфонов». По мнению Mashable, это устройство призвано «переосмыслить» то, как мы взаимодействуем с технологиями.

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Ai Pin может похвастаться своим набором возможностей. Представьте себе устройство, которое на лету переводит языки (поддерживает 50), обобщает веб-статьи для голосового просмотра и даже определяет музыку, звучащую вокруг вас. Но на этом его возможности не заканчиваются. Скоро появится функция «Видение». Наведите Ai Pin на объект, и он сможет получить информацию — от идентификации винтажного Sony Walkman до распознавания дизайнера ваших Air Jordan. Эта технология распространяется и на здоровье: планируется приложение Nutrition Tracking, которое будет анализировать содержание продуктов (например, вычислять количество сахара в пончике).

Вам нужна электронная таблица с перечнем лучших техноблогеров на YouTube? Просто спросите Pin, и он соберет данные, создаст таблицу и загрузит ее на вашу облачную платформу.

Humane позиционирует Ai Pin не как замену, а как «совершенно новый форм-фактор для вычислений». Речь идет о естественном взаимодействии с информацией, исключающем необходимость в громоздких устройствах и навигации по приложениям.

Ai Pin от Humane начнет поставляться широкой публике уже совсем скоро, к концу марта. Оправдает ли он звание «убийцы смартфонов», пока неизвестно, но Ai Pin, несомненно, представляет собой смелый шаг.