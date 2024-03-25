Ученые разработали новую керамику для улучшения дисплеев смартфонов

Ученые УрФУ вместе с коллегами УрО РАН и представителями научных кругов Индии разработали керамику, которая люминесцирует тремя основными цветами - красным, зеленым и синим. Такие характеристики, уверены авторы, смогут улучшить яркость и детализацию дисплеев для смартфонов и телевизоров.

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Помимо этого, новый материал очень прочный - его создавали под высоким давлением при относительно низкой температуре.

Отметим: привычные всем нам пиксели - это мельчайшие элементы цветопередачи на экране. Цветовая гамма образуется при помощи сочетания красного, зеленого и синего цветов. В разработанном уральцами материале свечение всеми тремя цветами достигается за счет добавлению частиц углерода.

"Поскольку нанокерамика способна обеспечить все три базовых цвета спектра, то нет необходимости использовать три светодиода по отдельности. Также, благодаря прочности, материал позволит избавиться от дефектов, добиться оптической прозрачности. Такие характеристики будут полезны для производства дисплеев смартфонов и планшетов", - сказала соавтор работы, доцент кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ Юлия Кузнецова.

В качестве материала для нанокерамики использовался алюмо-магниевый шпинель - он имеет кубическую структуру кристаллической решетки, благодаря чему свет не преломляется и не рассеивается.