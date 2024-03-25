На iPhone появится китайский ИИ

Смартфоны Apple могут интегрировать с искусственным интеллектом (ИИ) китайской разработки. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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В настоящий момент в компании обсуждают возможность добавления в iOS чат-бота или другого инструмента на основе ИИ. Инсайдеры сообщили, что на iPhone может появиться чат-бот от китайской корпорации Baidu.

Авторы газеты предположили, что американская корпорация хочет лицензировать технологии Baidu, чтобы обслуживать пользователей из Китая. Это связано с требованием китайского законодательства, согласно которому ИИ-модели должны быть одобрены регулирующим органом перед использованием.

На данный момент в Китае одобрено использование 40 моделей искусственного интеллекта и чат-ботов, в том числе Ernie Bot от Baidu. Напротив, Gemini от Google не имеет одобрения китайских регулирующих органов, а сайт поисковика недоступен на территории Китая.

Ранее источники Bloomberg заявили, что компании Apple и Google обсуждают интеграцию модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemini в iPhone. Новые функции могут появиться уже в этом году, после выхода iOS 18.