В «Блокнот» появилась функция редактора Word

Встроенный в Windows редактор «Блокнот» (Notepad) получил функцию проверки орфографии. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

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Новые возможности добавили в предварительную версию программы. В том числе, в редакторе появилась функция из Office Word — проверка орфографии. В случае обнаружения орфографической ошибки или опечатки в тексте программа подчеркнет слово красной волнистой чертой.

Также в редакторе появилась автозамена. Если нажать на конкретное слово правой кнопкой мыши, то «Блокнот» предложит в выпадающем меню замену для него. Кроме того, пользователь может настроить приложение таким образом, чтобы подчеркнутое программой слово в будущем не отмечалось, как неправильное.

«Благодаря этому обновлению "Блокнот" теперь будет выделять слова с ошибками и предлагать подсказки, чтобы вы могли легко находить и исправлять ошибки», — рассказали в корпорации.

Новые функции будут добавляться в программу постепенно.

«Блокнот» — простой текстовый редактор, который является частью Windows с 1985 года. Впервые программа появилась в ОС Windows 1.0.

В начале 2024 года инженеры Microsoft добавили в текстовый редактор «Блокнот» функции искусственного интеллекта (ИИ). Так, программа научилась переписывать и сокращать тексты.