Samsung разрабатывает конкурента Apple Vision Pro

Компания Samsung, вероятно, разрабатывает очки дополненной реальности Galaxy Glasses, которые потенциально могут стать конкурентом для шлема Apple Vision Pro. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на патенты Samsung, обнаруженные энтузиастами из Patently Apple.

На чертежах Galaxy Glasses из патентов можно увидеть магнитные коннекторы у основания дужек, которые нужны для зарядки от кейса для переноски. Аккумуляторы очков располагаются непосредственно в дужках, что отсекает необходимость в наличии внешнего источника питания, как у Vision Pro.

В патенте не упоминаются камеры или датчики, компоненты, которые обычно используются в устройствах смешанной и расширенной реальности. Предполагается, что это обусловлено особенностью слитых документов – они сосредоточены на описании и представлении дизайна Galaxy Glasses.

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В слитых материалах также изображены две версии чехла для переноски очков. Одна из них предполагает наличие прозрачных прорезей в крышке, через которые можно видеть саму гарнитуру.

В GizmoChina подчеркнули, что, несмотря на наличие патентов, рано делать выводы о разработке Galaxy Glasses. Вполне вероятно, что Samsung когда-то задумывалась о создании своей гарнитуры смешанной, расширенной или дополненной реальности, но отмела эту идею как неудачную.