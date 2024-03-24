FT: госструктуры КНР попросили отказаться от компьютеров с чипами Intel и AMD

Министерство промышленности и информационных технологий Китая выпустило новые правила закупок техники для госучреждений, в которых компаниям рекомендовано вывести из эксплуатации имеющиеся компьютеры, сервера и другое оборудование на базе американских процессоров Intel и AMD. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

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В документах китайского министерства также указано, что госструктурам стоит отказаться от использования Windows и другого иностранного ПО в пользу продукции от местных разработчиков. Закупка нового американского ПО и оборудования также не рекомендована. Ведомство мотивирует ввод новых правил желанием повысить безопасность ИТ-инфраструктуры госучреждений.

В качестве альтернативы решениям от Intel и AMD министерство промышленности и информационных технологий Китая рекомендует компаниям обратить внимание на технику с процессорами Huawei и Phytium. По данным одного из источников Financial Times, правительство КНР надеется завершить перевод госструктур на отечественные решения до конца 2026 года.

В конце 2023 года Китай вышел на первое место по числу научных разработок во многих технологических сферах. Страна подала заявки на почти 30 тыс. патентов, связанных с искусственным интеллектом, что на без малого тысячу заявок больше год к году. В свою очередь США показали отрицательную динамику.