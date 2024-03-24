Samsung выпустит недорогой смартфон для селфи с большой батареей

Компания Samsung готовится к презентации своего среднебюджетного смартфона Galaxy M55, который получит большой аккумулятор и впервые в истории бренда фронтальную камеру с высоким разрешением. Об этом сообщает портал MSPowerUser.

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Так, согласно источнику, новинка предложит 50-мегапиксельную селфи-камеру. Причем даже флагманская серия Galaxy S24 оснащается фронтальным датчиком с разрешением всего 12 Мп. На задней панели Galaxy M55 разместят основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп.

Смартфону также приписывают 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность Samsung Galaxy M55 будет отвечать чип Snapdragon 7 Gen 1, а максимальный объем памяти составит 12 ГБ и 256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Емкость аккумулятора новинки составит 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Устройство из коробки получит Android 14 с пользовательским интерфейсом One UI 6-версии. Кроме того, несмотря на то, что это бюджетный смартфон, Samsung планирует выпустить для него пять обновлений Android.

Точная стоимость Samsung Galaxy M55 пока не раскрывается, но предшественник продается ниже 40 тыс. руб.