Сильная магнитная буря началась на Земле 24 марта

Магнитная буря очень сильного уровня наблюдается на планете Земля в воскресенье, 24 марта. Соответствующими данными поделилась пресс-служба Института прикладной геофизики.

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— Продолжается магнитная буря, — рассказали в учреждении.

На текущий момент возмущенность магнитного поля планеты достигло уровня G4 по шкале мониторинга из пяти показателей, где параметр G5 обозначен как «экстремально сильно». Повышенный уровень предполагает нарушения в радиосвязи, а также спутниковой и радиочастотной навигации, передает ТАСС.

23 марта крупная вспышка произошла на Солнце. Ученые отметили, что, по некоторым данным, могло быть несколько вспышек. Событие началось в 05:00 по московскому времени.

Первая в этом году магнитная буря началась на Земле после трех мощных вспышек на Солнце в феврале. Однако заявления о радиационном шторме, который якобы должен был обрушиться на планету, оказались сильно преувеличенными, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» замдиректора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института имени Лебедева РАН Игорь Чашей.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «ВМ», как подобные явления сказываются на здоровье человека.