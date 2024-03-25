В РФ создали установку для изучения механизмов зарождения жизни на Земле

Установку для изучения механизмов зарождения жизни на Земле создали в Самаре
Установку, воспроизводящую условия глубокого космоса для изучения механизмов зарождения жизни на Земле, создали ученые Самарского филиала Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, пишет издание argumenti.ru.
По словам разработчиков, установка воспроизводит условия глубокого вакуума межзвездной среды, включая холодные молекулярные облака и области звездообразования. Она дает возможность исследовать эволюцию органических молекул в галактике и проверить гипотезу о зарождении молекул в реакциях космических льдов.
Установка, аналоги которой имеются только в США и Китае, стала ключевым элементом Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала ФИАН, отмечают ученые.
Ранее ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева вместе с коллегами из филиала ФИАН и американскими физиками разработали методику определения планет, пригодных для жизни. Она основана на исследовании излучения, которое дает кислород в синглетном состоянии. Физики определяют процентное содержание кислорода в атмосфере, а, значит, и возможность жизни на подобных планетах.