В WhatsApp можно будет редактировать фото с помощью нейросети

Разработчики WhatsApp добавили в редактор изображений мессенджера функции работы с фото на основе нейросети.

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.7.13 появились сразу три новые функции: Backdrop (фон), Restyle (стиль), Expand (расширение). Так, с помощью ИИ-функции Backdrop пользователь сможет изменить фон изображения. Restyle поможет изменить стиль фото, «придавая им свежий и художественный вид». С помощью Expand можно будет масштабировать изображение.