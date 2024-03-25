Новые модели iPhone получат больше памяти из-за требований ИИ

Компания Apple может увеличить объем оперативной памяти в iPhone 16 или пойти на всякие ухищрения, чтобы смартфон мог локально запускать ИИ. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) заявил инсайдер Tech Reve.

© Apple

Согласно источнику, Apple вынуждена увеличить объем оперативной памяти в iPhone 16 из-за встроенного в устройство искусственного интеллекта. Однако Apple исследует возможность запуска ИИ с использованием встроенной NAND-памяти вместо того, чтобы увеличивать объем ОЗУ. Так, для работы ИИ потребуется как минимум 8 ГБ оперативной памяти.

На данный момент базовые iPhone 15 имеют 6 ГБ ОЗУ, тогда как Pro-версии — 8 ГБ. В случае если Apple решит отказаться от идеи увеличить ОЗУ, ей все равно придется расширить объем встроенного накопителя в базовых версиях до 256 ГБ, чтобы выделять память из NAND для запуска ИИ.

Презентация линейки iPhone 16 ожидается осенью 2024 года. Это будут первые смартфоны Apple, которые получат встроенный в систему iOS 18 искусственный интеллект.