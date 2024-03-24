В компьютерах Apple обнаружили неисправимую уязвимость

Неисправную уязвимость в компьютерах Apple выявили специалисты по безопасности. Об этом пишет издание ArsTechnica, передает Lenta.ru.

Как говорится в публикации, функция аппаратной оптимизации с предварительным выбором данных (DPM) уязвима для атаки под названием GoFetch. Эксперты пояснили, что с помощью DPM процессор может угадать, какие данные ему пригодятся в будущем. Хакеры же научились пользоваться этой лазейкой и обманными способами получать конфиденциальную информацию, связанную с шифрованием.

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Проблему нашли в компьютерах Apple на фирменных процессорах, которые выпускаются с конца 2020 года и по настоящий момент. При этом исправить уязвимость не представляется возможным, так как это часть архитектуры Apple Silicon.

Специалисты предупреждают, что атака GoFetch может раскрыть хакерам ключи, используемые для различных протоколов шифрования. То есть мошеннику для взлома нужно будет держать зараженное приложение запущенным на целевом устройстве в течение какого-то периода времени — от 1 до 10 часов.