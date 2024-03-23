На Солнце произошли 13 сильных вспышек

13 сильных вспышек на Солнце произошли 23 марта, 12 из них класса М и одна высшего класса Х. Об этом сообщила гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Согласно данным ИПГ, первая вспышка высшего класса X1.1 продолжительностью 54 минуты произошла в 04:33 мск 23 марта в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен под № 3615. Затем в этой же группе пятен зафиксированы в разное время еще 12 вспышек класса М разной силы - от М1.0 в 09:55 мск до М5.4 в 17:02 мск.

Последняя на данный момент вспышка M2.8 продолжительностью 48 минут произошла в 19:51 мск в рентгеновском диапазоне.