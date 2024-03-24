На смартфоны с Android 15 нельзя будет установить приложения для старых версий ОС

Недавно разработчики Google выпустили предварительную сборку будущей операционной системы Android 15 Developer Preview 2. Особенностью сборки является ограничение на установку устаревших приложений. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Мишаал Рахман.
По его словам, он обнаружил, что в тестовой версии Android 15 нет возможности установить приложения с версией SDK ниже 24, что соответствует версии Android 7.0 Nougat. Это говорит о том, что софт, написанный под Android 6.0 Marshmallow и более старых версий, не может быть установлен на смартфонах с Android 15. Причём ограничение действует и при установке APK-файла.
И это вписывается в логику Google по усилению безопасности своей операционной системы. К примеру, на Android 14 уже нельзя установить ПО, которое было написано под Android 5.1 и старее. А с августа 2023 года Google Play не принимает к публикации приложения с SDK версии ниже 33 — минимальной версией может быть только Android 13.
При этом Рахман рассказал, что можно воспользоваться обходом этих ограничений. Он посоветовал сделать следующее: приложение можно установить через ADB-команду «adb install --bypass-low-target-sdk-block FILENAME.apk»; в «FILENAME» следует вписать название устанавливаемого аппа.