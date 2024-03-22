TCL показала большие и дешевые 4K-телевизоры с частотой 120 Гц

Компания TCL объявила о начале продаж своей новейшей серии 4K-телевизоров V8H Pro 2024 на китайском рынке, стоимость которых начинается от 2099 юаней (около 26,7 тыс. руб.). Об этом сообщает портал ITHome.

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В общей сложности в новую линейку телевизоров TCL V8H Pro 2024 вошли три модели с размерами экрана в 55, 65 и 75 дюймов, стоимостью 2099, 2799 и 3799 юаней (около 26,7, 35,7 и 48,4 тыс. руб.) соответственно.

Каждая модель оборудована 4K-матрицей с частотой обновления 120 Гц и поддерживает технологии MEMC и VRR, а также предлагает расширенный цветовой охват в 130% от стандарта BT.709. Кроме того, для них заявлена сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light.

За производительность телевизоров отвечает 12-нанометровый процессор с пятью ядрами Arm Cortex-A55 с частотой 1,9 ГГц и графическим процессором Arm Mali-G57 MC1. Встроенная память новинок составляет 64 ГБ, а оперативной — 3 ГБ.

В число интерфейсов TCL V8H Pro 2024 входят два порта HDMI 2.1, по одному USB-A 3.0 и USB-A 2.0, а также сетевой порт RJ-45 для подключения к проводной сети. О планах продавать эти телевизоры за пределами Китая не сообщается.

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