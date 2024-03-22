Ученые нашли способ использовать кофейную гущу во благо
Каждый год миллионы тонн использованной кофейной гущи выбрасываются впустую. Как рассказал портал ScienceAlert, бразильские ученые предложили новый способ извлечь из этого побочного продукта пользу: они доказали, что кофейная гуща поглощает бентазон - гербицид, используемый в сельском хозяйстве для уничтожения растительности.
По словам ученых, если технологию на базе кофейной гущи удастся разработать, она решит две экологические проблемы разом: проблему отходов гущи и ущерба, который гербициды могут наносить природе.
Команда Технологического федерального университета Параны (UTFPR) обнаружила, что когда хлорид цинка используется для активации углерода в кофейной гуще, углерод с 70-процентной эффективностью удаляет бентазон - один из наиболее распространенных гербицидов.
ScienceAlert подчеркивает, что это лишь предварительные результаты, но они многообещающие: они показывают, что углерод из использованной кофейной гущи эффективен при очистке воды, загрязненной бентазоном.
Как отмечает ScienceAlert, Агентство по охране окружающей среды (EPA) США ранее отмечало потенциально опасные уровни бентазона в грунтовых и питьевых водах страны.
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Ученые заявляют, что и кофейная гуща вредна для окружающей среды, независимо от того, сбрасывают ли ее в воду или отправляют на свалку. Однако некоторые химические реакции с ее участием полезны в процессах обеззараживания.