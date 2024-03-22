Ученые назвали лучшее место для наблюдения за НЛО

Исследователи из Университета Юты посоветовали людям, желающим увидеть неопознанные летающие объекты (НЛО), отправляться в штаты Вашингтон, Невада и Нью-Мексико. Об этом сообщает ScienceAlert.

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Исследователи решили выяснить, как местные факторы окружающей среды влияют на наблюдения НЛО. Термин НЛО относится не только к предполагаемым кораблям инопланетян, а вообще ко всему, что наблюдается в небе и что нельзя однозначно отнести к природным явлениям или открыто описанным технологиям.

Анализ отчетов, составленных за последние 20 лет, а также измерения условий освещения, показали, что большинство «горячих точек НЛО» можно найти в самых плохо освещенных штатах - это Вашингтон, Невада и Нью-Мексико.

Географ Ричард Медина рассказал, что американский запад имеет «историческую связь с НЛО»: это и Зона 51 (обросший слухами засекреченный объект ВВС США) в Неваде, и Розуэлл в Нью-Мексико, и ранчо Скинуокер в Юте (его называют «ранчо НЛО»).

Исследователи проанализировали 98 724 наблюдения, зарегистрированных Национальным центром сообщений об НЛО (NUFORC) в период с 2001-го по 2020 год. NUFORC принимает сообщения в письменной форме, по телефону и через интернет.

Для каждого наблюдения оценивались два условия: возможность обзора неба (с учетом облачности и светового загрязнения) и вероятность присутствия объектов в небе (в зависимости от того, сколько аэропортов и военных баз находится поблизости).

Ученые выяснили, что меньше всего наблюдений было зарегистрировано на юго-востоке США и на центральных равнинах страны, а больше всего - в западных штатах.