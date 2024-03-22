В WhatsApp можно будет отключить предварительный просмотр ссылок

Пользователям мессенджера WhatsApp для устройств на базе операционной системы Android станет доступна новая функция, которая позволит отключать предварительный просмотр ссылок. Об этом пишет портал WABetaInfo.

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Специалисты рассказали, что WhatsApp внедрит опцию отключения предварительного просмотра ссылок в чатах.

«С помощью новой опции пользователи смогут управлять тем, будет ли приложение автоматически генерировать предварительный просмотр ссылок, что повысит конфиденциальность и безопасность сервиса», — говорится в статье.

Эксперты отметили, что при отключении предварительного просмотра ссылок пользователи могут продолжить получать расширенные версии ссылок от своих контактов.

Опция отключения предварительного просмотра ссылок находится в стадии разработки. По словам специалистов, функция будет доступна в будущем обновлении приложения.

Ранее стало известно, что пользователям WhatsApp станет доступна функция, которая позволит переводить голосовые сообщения в текст.