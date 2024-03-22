Европейская организация по ядерным исследованиям готова сохранить отношения с российскими учеными, которые работают в институтах, находящихся не в России, сообщил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье. Деловая газета "Взгляд"

«Решение государств-членов ЦЕРН касается сотрудничества с российскими институтами, в то время как отношения с российскими учеными, связанными с ЦЕРН в рамках других соглашений, будут продолжены», - сказал он. ТК "Звезда"

Недавно стало известно, что с 30 ноября ЦЕРН прекратит сотрудничество почти с 500 специалистами, связанными с Россией. Руководство одной из крупнейших в мире лабораторий уже ищет ученых, которые возьмут на себя задачи на Большом адронном коллайдере вместо россиян. Газета.Ru