Новый складной смартфон Samsung может получить 10-ядерный процессор

Выпущенный в прошлом году Samsung Galaxy Z Flip5 был оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2. Однако его преемник – Galaxy Z Flip6 – может получить уже фирменный Samsung – Exynos. Об этом сообщает издание GSMArena, ссылаясь на инсайдера, который выступает в соцсетях под ником Revegnus.

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Revegnus оценивает данный сценарий, как довольно вероятный. По его словам, если он сбудется, то Samsung, скорее всего, использует чип Exynos 2400.

Exynos 2400 – это текущий флагманский процессор Samsung с 10 ядрами. Его основное ядро Cortex-X4 работает с частотой 3,20 ГГц. Еще в составе чипа имеются два ядра Cortex-A720 с частотой 2,9 ГГц, три ядра Cortex-A720 с частотой 2,6 ГГц и четыре Cortex-A520 с частотой 2,0 ГГц. Кроме того, Exynos 2400 является первым процессором Samsung, сделанным по новому техпроцессу 4LPP и с применением уникальной технологии упаковки FOWLP.

В GSMArena также не исключают, что чипов Snapdragon может лишиться и Galaxy Z Fold6. В этом случае новинка также перейдет на Exynos 2400.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 будут представлены в конце лета 2024 года.