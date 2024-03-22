Microsoft Edge научился увеличивать картинки с помощью ИИ

Хотите рассмотреть мельчайшие детали на картинке? Вам больше не нужно открывать её в новой вкладке!

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Microsoft Edge обновился и теперь умеет увеличивать картинки с помощью ИИ. Просто нажмите на картинку правой кнопкой мыши и выберите «Увеличить изображение».

Зачем это может быть нужно? Как минимум, чтобы рассмотреть мелкие детали на фото. Также не лишними будут возможность прочитать текст на картинке и увидеть дефекты изображения.

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Отметим, что в последнее время Microsoft активно внедряет искусственный интеллект в свои продукты. Шутка ли — даже в легендарном Paint появилось несколько подобный функций. В том числе ИИ-удаление заднего фона.

Не в последнюю очередь все это связано с тем, что редмондцы являются одним из крупнейших инвесторов OpenAI — компании, создавшей ChatGPT.