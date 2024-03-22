Европейская организация по ядерным исследованиям готова сохранить отношения с российскими учеными, которые работают в институтах, находящихся не в России, сообщил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

Марсолье пояснил, что решение стран ЦЕРН прекратить сотрудничество с представителями российских организаций относится именно к «российским институтам». По его словам, оно не распространяется на «российских ученых, связанных с ЦЕРН в рамках других соглашений».

При этом Марсолье не ответил на вопрос о том, сколько российских ученых сохранят отношения с ЦЕРН, а также будут ли россиянам доступны результаты их экспериментов после 30 ноября, передает РИА «Новости».

В РАН заявили, что отказ ЦЕРН от работы с РФ негативно повлияет на науку

Напомним, ЦЕРН, на территории которой находится Большой адронный коллайдер, 30 ноября прекратит сотрудничество со специалистами, которые имеют связи с Россией.