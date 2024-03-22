Историки нашли утерянное письмо малоизвестной сестры Шекспира

Историки нашли утерянное письмо малоизвестной сестры Уильяма Шекспира
Британские ученые из Бристольского университета обнаружили утерянное письмо, чьим автором, предположительно, была младшая сестра великого английского драматурга Уильяма Шекспира Джоан Шекспир. Несмотря на близкое родство со знаменитым автором, о его близкой родственнице почти ничего не известно. Исследование опубликовано в научном журнале Shakespeare Quarterly (SQ).
Документ представляет собой религиозный трактат, автор которого клянется в преданности католической вере. Долгое время авторство этого текста приписывалось отцу Уильяма Шекспира Джону.
Другие историки считали рукопись подделкой. Впоследствии специалистам удалось доказать, что материал в действительности был переводом на английский итальянского произведения «Последняя воля и завещание души», а его автором оказался не кто иной, как Джоан Шекспир.
Джоан Шекспир была на пять лет младше своего знаменитого брата. Она вышла замуж за бедного торговца и родила четырех детей. Впоследствии Джоан на 30 лет пережила и супруга, и Уильяма Шекспира, дожив до 77 лет.