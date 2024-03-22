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Орнитологи научили попугаев играть в игры на планшетах

Американские орнитологи из Северо-Восточного университета (NEU) в Бостоне обучили попугаев пользоваться сенсорными экранами планшетов, чтобы лучше изучить их поведенческие особенности. Они выяснили, что пернатым нравятся мобильные игры. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Орнитологи научили попугаев играть в игры на планшетах
© Газета.Ru

В экспериментах приняли участие 20 попугаев различных видов — от зеленощекого попугая до крупнейшего в мире гиацинтового ары. Всем им предложили несложную игру, в которой требовалось касаться разноцветных кругов, возникающих на дисплее.

Птицы участвовали в коротких сеансах каждый день, играя в игру в течение трех месяцев. Семнадцать попугаев завершили исследование, трое выбыли после того, как проявили признаки агрессии или отсутствия интереса во время обучения.

Игра собирала информацию о точности птиц, местах и ​​частоте касаний, а также о тактильных элементах, таких как давление прикосновения и скорость сопротивления.

Данные команды позволили оценить, насколько попугаи хорошо контролируют свой язык и клюв, которым они нажимают на экран. Оказалось, что некоторые птицы могут взаимодействовать с дисплеем до 40 раз подряд с интервалом в несколько миллисекунд.

По словам исследователей, результаты их работы могут лечь в основу нового направления потребительской электроники, ориентированной на домашних питомцев и других животных.

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