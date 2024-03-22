Незакрытая брешь в чипах Apple может слить секретные ключи шифрования

Недавно в M-серии процессоров Apple выявили уязвимость, позволяющую злоумышленникам извлечь закрытые ключи на компьютерах с macOS. Вектор атаки получил имя GoFetch.

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Это классическая проблема утечки информации по сторонним каналам, которая в этом случае допускает сквозное извлечение ключей в момент, когда процессор запускает имплементации широко используемых криптопротоколов.

Причём, как отмечают в опубликованном отчёте специалисты, уязвимость не так просто закрыть, поскольку она связана с микроархитектурой самого чипа.

В результате «патчинг» сводится к введению дополнительных слоёв защиты в стороннем софте для криптографических операций, что может резко снизить производительность хвалёных «яблочных» чипов (особенно касается поколений M1 и M2).

Уязвимость можно использовать при выполнении вредоносного приложения и целевой криптографической операции на одном кластере CPU. При этом условному атакующему не требуется root-доступ, хватит обычных привилегий, которым пользуется весь софт в macOS.

GoFetch работает как против классических алгоритмов шифрования, так и против так называемого нового поколения, которое якобы более устойчиво к атакам квантовых компьютеров.

2048-битный ключа RSA новый метод может извлечь менее чем за час, а с 2048-битным ключом Диффи-Хеллмана придётся повозиться дольше — чуть более двух часов.

Особенность вектора атаки заключается в том, что он учитывает поведение функции DMP (уменьшает задержку между основной памятью и процессором) в процессорах M-серии. Иногда DMP путает содержимое памяти со значением указателя, в результате чего часто считываются данные, которые рассматриваются как адрес для доступа к памяти.