Экипаж "Союза МС-25" эвакуировали из корабля

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-25" после отмены пуска эвакуирован из корабля, жив и здоров. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Фермы стартового комплекса были сведены, экипаж был эвакуирован из космического корабля", - сказал собеседник агентства.

Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что "экипаж жив, здоров".

Пуск ракеты с кораблем «Союз МС-25» отменили в последний момент

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.