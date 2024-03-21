В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили, что запуск корабля «Союз-2.1а» был перенесен из-за того, что двигатели ракеты не включились в расчетное время. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным NASA, когда до запуска оставалось 20 секунд, двигатели ракеты так и не включились, что стало причиной автоматической отмены пуска.

«Обратный отсчет шел безукоризненно примерно до момента -20 секунд… Кабель-мачта отошла от ракеты, однако ожидаемого в этот момент включения двигателей не произошло, и автоматическая система отменила пуск», — рассказал ведущий трансляции запуска NASA.

Пуск ракеты с кораблем «Союз МС-25» отменили в последний момент

В NASA также добавили, что следующая попытка запуска «Союз-2.1а» планируется уже в субботу. Точное время в агентстве не назвали, однако уточнили, что он состоится утром.

«Ближайшая возможность запуска, по причине автоматической отмены которого ожидается информация, намечена на утро субботы», — добавили в NASA.

Напомним, что ракета «Союз-2.1а» должна вывести корабль «Союз МС-25» с космодрома Байконур на МКС. На борту корабля находится космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и Марина Василевская — первая женщина-космонавт из Белоруссии.