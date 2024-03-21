Россия не вошла в список стран, где будет продаваться Apple Vision Pro

На этой неделе Apple опубликовала вакансии, связанные с началом продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, в Австралии, Китае и Японии. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Apple хочет нанять в перечисленных странах так называемых специалистов по брифингам. Согласно описанию вакансий, это должность в области продаж, которая включает в себя обязанность демонстрации возможностей Vision Pro клиентам Apple.

«Вы будете разрабатывать и проводить презентации, демонстрирующие возможности продукта и его новую революционную технологичность. Вы также продемонстрируете базовые сценария использования новинки и продвинутые для работы, которые вдохновят клиентов инвестировать в технологию, платформу VisionOS и сам продукт», – гласит описание вакансии.

На своем веб-сайте Apple сообщает, что Vision Pro появится в других странах позднее в этом году, но компания не указала более конкретные сроки и места, в которых гарнитура станет доступна. Впрочем, публикация вакансий в разных регионах говорит сама за себя.

До Австралии, Японии и Китая Apple ранее опубликовала вакансию специалиста по брифингам в Великобритании. Также, по слухам, в число стран, где будет продаваться Vision Pro, войдут Канада, Франция, Германия, Сингапур и Южная Корея.