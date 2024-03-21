Китай провел испытания поезда на водороде

Китайская компания CRRC Changke провела испытания поезда, работающего на водородном топливе. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Испытания поезда состоялись на специальной линии в Чанчуне (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай). Поезд успешно проехал со скоростью до 160 км/ч, что знаменует собой "новый прорыв в применении водородной энергии в области железнодорожного транспорта", говорится в сообщении.