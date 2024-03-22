Представлен смартфон OnePlus Ace 3V на Snapdragon 7+ Gen 3

OnePlus анонсировала в Китае свой новый смартфон OnePlus Ace 3V. Это первый гаджет, работающий на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.

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Особенности

OnePlus Ace 3V оснащён плоским OLED-дисплеем с диагональю 6,74 дюйма, разрешением 2772×1240 пикселей (450 ppi), частотой обновления 120 Гц и ШИМ-регулированием с частотой 2160 Гц. Пиковая яркость составляет 1100 нит. Дактилоскопический сканер интегрирован под экран. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 3, в тандеме с оперативной памятью LPDDR5X до 16 ГБ и внутренней памятью UFS 4.0 до 512 ГБ. За тепло-отведение отвечает большая испарительная камера площадью 9140 мм².

OnePlus Ace 3V получил двойную основную камеру:

главный датчик Sony IMX882 на 50 Мп (f/1.8) с OIS и поддержкой ProXDR;

ультраширокоугольный объектив Sony IMX355 на 8 Мп (f/2.2), угол обзора 112°.

Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп (f/2.4).

Кроме того, OnePlus Ace 3V обладает аккумулятором на 5500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт (USB Type-С), стерео-динамиками с Dolby Atmos, поддержкой 5G и степенью защиты от пыли и брызг по стандарту IP65. Зарядное устройство поставляется в упаковке со смартфоном.

Также есть голосовой помощник Xiaobu AI, который будет обучаться в процессе использования и, помимо всего прочего, поможет пользователям изучать языки.

В качестве ОС используется ColorOS 14 на базе Android 14. Производитель обещает три обновления операционной системы, а патчи безопасности в течение четырёх лет. Размеры: 162,7×75,2×8,47 мм, вес – 200 граммов.

Сроки выхода, цена

OnePlus Ace 3V доступен для предзаказа. Продажи смартфона стартуют с 25 марта. Аппарат поставляется в двух цветах: Magic Purple Silver и Titanium Grey.

Стоимость OnePlus Ace 3V составляет: