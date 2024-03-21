В Госдуме заявили о необходимости ввода маркировки ИИ-контента в России

В российские онлайн-сервисы необходимо внедрить механизм пользовательской маркировки ИИ-контента по аналогии с YouTube.
Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
«При публикации видео автор должен указывать, что к его созданию причастны генеративные технологии. На мой взгляд, это правильно и честно по отношению к своей аудитории», – прокомментировал недавнее нововведение на YouTube Горелкин.
По его словам, дополнительную проверку материалов можно реализовать на основе единой платформы по выявлению недостоверного контента. Речь идет о новой разработке Минцифры, о которой сообщалось ранее. Когда она будет создана, не сообщается, однако в министерстве уже получили предложение по проведению научно-исследовательских работ в этой сфере. Горелкин подчеркнул, что после создания платформы к ней должны будут подключиться все российские онлайн-сервисы, которые работают с пользовательским контентом, в обязательном порядке.
По словам депутата, подобные системы нужны, чтобы злоумышленники не могли использовать фейковые изображения и видео для манипулирования общественным мнение россиян. Подобные провокации, отметил Горелкин, ожидались в ходе избирательной кампании в РФ, но не случились.
«Да, были отдельные эпизоды, когда для агитации генерировали персональные видеоприглашения, но случаев применения таких технологий для введения в заблуждение или создания фейков мы не наблюдали. Впрочем, это вопрос времени: учитывая, что ИИ-инструменты с каждым днем становятся всё доступнее, не сомневаюсь, что уже на следующих выборах мы можем столкнуться с их злонамеренным использованием», – написал он.