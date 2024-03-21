В Госдуме заявили о необходимости ввода маркировки ИИ-контента в России

В российские онлайн-сервисы необходимо внедрить механизм пользовательской маркировки ИИ-контента по аналогии с YouTube.

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Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«При публикации видео автор должен указывать, что к его созданию причастны генеративные технологии. На мой взгляд, это правильно и честно по отношению к своей аудитории», – прокомментировал недавнее нововведение на YouTube Горелкин.

По его словам, дополнительную проверку материалов можно реализовать на основе единой платформы по выявлению недостоверного контента. Речь идет о новой разработке Минцифры, о которой сообщалось ранее. Когда она будет создана, не сообщается, однако в министерстве уже получили предложение по проведению научно-исследовательских работ в этой сфере. Горелкин подчеркнул, что после создания платформы к ней должны будут подключиться все российские онлайн-сервисы, которые работают с пользовательским контентом, в обязательном порядке.

По словам депутата, подобные системы нужны, чтобы злоумышленники не могли использовать фейковые изображения и видео для манипулирования общественным мнение россиян. Подобные провокации, отметил Горелкин, ожидались в ходе избирательной кампании в РФ, но не случились.