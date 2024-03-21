Легендарный телефон Nokia перевыпустят

Китайская компания HDM Global представит новую версию телефона Nokia. Об этом сообщает издание Nokiamob.

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В аккаунте фирмы, которая владеет правами на бренд Nokia, в соцсети X появилось пиксельное изображение нового телефона с подписью «Икона возвращается в мае». Журналисты медиа изучили публикацию и предположили, что компания собралась перевыпустить модель Nokia 3210, которая вышла 25 лет назад.

По словам энтузиастов, HMD может представить и новую модификацию другого легендарного телефона Nokia — модели 3310. В пользу этой версии говорит тот факт, что HDM Global начала свой бизнес по перевыпуску устройств Nokia с 3310. Однако схематично изображенный телефон больше похож на 3210, чем на 3310.

Журналисты издания предположили, что аппарат будет ориентирован на широкого пользователя. Также девайс, скорее всего, будет работать на KaiOS.

Nokia 3210 — сотовый телефон Nokia, выпущенный в 1999 году. Модель считается одной из самых коммерчески успешных: за все время было продано около 160 миллионов экземпляров гаджета.

В начале 2024 года стало известно, что китайская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, перестанет выпускать устройства под этой торговой маркой. Актуальные права на бренд истекут в 2025 году.