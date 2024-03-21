Представлен Xiaomi Civi 4 Pro на Snapdragon 8s Gen 3

На мероприятии в Китае Xiaomi официально анонсировала свой новый смартфон Xiaomi Civi 4 Pro. Это первый в мире смартфон на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3.

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Дисплей

По сравнению с предыдущей моделью рама Xiaomi Civi 4 Pro стала металлической, а дисплей – плоским. Новинка оснащена 6,55-дюймовым 12-битным AMOLED экраном с разрешением 2750×1236 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, частотой дискретизации до 240 Гц, яркостью до 3000 нит и широким охватом цветовой гаммы DCI-P3.

© MobiDevices

Дисплей также защищен защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Поддерживается технология HDR10+, Dolby Vision, и затемнение PWM 2160 Гц. Датчик отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Аппаратная основа

Xiaomi Civi 4 Pro работает на базе 4-нм процессора Snapdragon 8s Gen 3 в тандеме с графическим процессором Adreno 735. Преимуществом новой SoC стало меньшее энергопотребление и тепловыделение. У процессора основное ядро Cortex-X4 с частотой 3,0 ГГц, четыре ядра производительности с частотой 2,8 ГГц, а также тремя ядрами эффективности с частотой 2,0 ГГц. Объём оперативной памяти LPPDDR5x составляет 12/16 ГБ, объём внутреннего хранилища UFS 4.0 – 256/512 ГБ.

Конструкция системы охлаждения девайса включает большую испарительную камеру площадью 4184 мм². Как заявляет Xiaomi, она эффективно отводит тепло даже во время высоких игровых нагрузок.

Ёмкость аккумулятора достигает 4700 мАч. Xiaomi обещает, что емкости хватит на 1,4 дня автономной работы. Поддерживается быстрая зарядка 67 Вт. От 0 до 100% смартфон зарядится за 40 минут. Смартфон не поддерживает беспроводную зарядку.

Основная камера

На задней панели расположена тройная основная камера:

главный датчик: 50 Мп, Light Hunter 800 (OV50E), 1/1,55", f/1.63, OIS, 6 линз;

широкоугольный объектив: 12 Мп, OV13B10, f/2.2, угол захвата 120°;

телефото-объектив: 50 Мп, f/1.98, Samsung JN1, фокусное расстояние 50 мм, оптический зум 2х.

Основная камера поддерживает запись видео 4 со скоростью 60/30/24 fps, 1080p – 60/30 fps, 720p – 30 fps, сло-мо 1080р – 960/240/120 fps, 720p – 1920/960/480/240/120 fps.

Фронтальная камера

Спереди смартфона установлена двойная селфи-камера:

главный датчик Samsung S5K3D2 на 32 Мп, 1/2.8", f/2.0, 0,8 мкм (1,6 мкм в бининге), автофокус, угол 78°;

широкоугольный объектив Samsung S5K3D2 на 32 Мп, f/2.4, 0,8 мкм (1,6 мкм в бининге), угол 100°.

Фронтальная камера поддерживает AI, HDR, запись видео 4K со скоростью 30fps, 1080р – 60/30fps, 720p – 30fps.

Прочее

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, NFC, Galileo, QZSS, имеет стереодинамики с Dolby Atmos и порты USB-С и USB Type-C. Размеры: 157,2×72,77×7,45/7,75 мм (стекло/кожа), вес 179,3 грамма /177,6 граммов (стекло/кожа). Смартфон работает под управлением HyperOS 1.0 на базе Android 14.

Сроки выхода, цвета и цена

В Китае Xiaomi Civi 4 Pro появится с 26 марта. Смартфон выпускается в цветах Spring Wild Green, Soft Mist Pink, Breeze Blue и Starry Black.

Цена:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 2999 юаней ($416);

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3299 юаней ($458);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3599 юаней ($499).

Последняя также доступна в эксклюзивных цветовых решениях корпуса.